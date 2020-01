Bologna (Trentino Alto Adige) – Si arricchisce di un nuovo capitolo la serrata campagna elettorale emiliano-romagnola che sta balzando agli onori delle cronache quotidiane per i “Parlateci di Bibbiano” e i lauti pranzi consumati dal segretario della Lega Matteo Salvini.

Se da una parte il presidente uscente Bonaccini sembra ormai aver trovato la quadra della sua barba, dall’altra parte la candidata del centrodestra Matteo Salvini Lucia Borgonzoni è stata vittima di un attacco informatico che ha violato i suoi profili social utilizzati intensamente in questi giorni per la pubblicazione di video su Bibbiano, meme su Bibbiano, gattini su Bibbiano.

L’attacco condotto da un gruppo di hacker che si sono presentati alla rete come ‘B3rs4n1’ ha portato alla pubblicazione di un unico post con proposte concrete e ragionevoli che ha sostituito per qualche istante la pianificazione di video su Bibbiano, meme su Bibbiano, gattini su Bibbiano. Accortosi dell’attacco, lo staff di comunicazione della candidata del centrodestra Matteo Salvini Lucia Borgonzoni ha provveduto a variare tutte le password riprendendo così la quotidiana attività programmata. _

Si ignora se ci siano stati altri interventi degli hacker sul sito che ora comunque è tornato al suo regolare invito a scrivere “Salvini” sulla scheda elettorale.

(N.B. barrare “Matteo Salvini” quando scritto prima di “Lucia Borgonzoni”)

Nicolò Premoli

Fonte: Hackerato profilo di Lucia Borgonzoni, diffuso post che non parla di Bibbiano sul magazine satirico Lercio.it