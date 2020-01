Sdoganalandia (IT)- Dopo Mussolini, Craxi, Berlusconi e Amadeus, sembra sia arrivato il momento di riabilitare chi, negli ultimi anni, ha votato per Il M5S. La precarietà di questi tempi ha portato l’italiano medio a rimpiangere qualsiasi cosa sia passata. Basta, infatti, un arco di tempo di vent’anni ed ecco, come per magia, che ladri, buffoni, macchiette, mariuoli (isolati male) e complottisti con il vizio del caps lock si trasformano in stagisti, poveri esuli ed elettori consapevoli e informati.

Se il negazionista nega e rimuove orrori del passato, il riabilitatore rimpiange, rievoca periodi storici e uomini senza eccessive virtù. Il riabilitatore riesce a estrarre dalla melma l’alibi che scagiona interamente chi nella vita ha commesso principalmente cazzate come, per l’appunto, quella di essere un grillino. Ed ecco in 4 punti un elenco di alibi che il riabilitatore usa per procedere alla rivalutazione:

1. E allora il PD?

2. Rubavano tutti, lui solo per il partito, i figli, l’amante, per mantenere i suoi vizi e diceva “No agli americani!”

3. È stato comunque il miglior capostazione che l’Italia abbia mai avuto

4. L’autismo è peggio, l’unica colpa del morbillo è che non poteva non sapere

Quindi, gli elettori di sinistra che nel 2018, grazie al voto dato al M5S, hanno portato alla formazione del Governo più fascista del dopoguerra, potranno tirare un sospiro di sollievo: anche la loro riabilitazione è in atto. C’è, infatti, chi, come Vincenzo Mollica, ne parla già bene: “Abbiamo a che fare con un elettorato attento e informato, che nulla concede al potente di turno, una sorta di cane da guardia della democrazia. Le loro X sulle schede elettorali sono un meraviglioso spettacolo per gli occhi, la mente e il cuore degli scrutinatori. Hanno saputo portare avanti consapevolmente un trasformismo degno dei migliori spettacoli di Arturo Brachetti. Contenerli in una sola definizione sembrerebbe impossibile ma, se dovessi darne una, direi una sorta di FiorelloBenigni fusi insieme!”

Quali saranno, quindi, le figure che verranno riabilitate in futuro? Aspettiamo con trepidazione i nostalgici dei cinepanettoni, dei Trettré, dell’ebola, della Duna, delle gite fuori porta a Ladispoli e di qualsiasi cosa a cui abbia partecipato Paolo Ruffini.

Sergio Marinelli

Fonte: Dopo “Hammamet” arriva nelle sale il film che riabilita chi ha votato 5 Stelle sul magazine satirico Lercio.it