Ancora terremoto, l’Italia trema da Nord a Sud: scosse nelle scorse ore, ecco dove, forte scossa in Albania, rischio tsunami alle Cayman. Una serie di scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2 si sono verificate in Italia nelle scorse ore: le ultime in ordine di tempo stamattina con epicentro ad Albi, in provincia di […]

Il Terremoto, l’Italia trema: scosse nelle scorse ore, ecco dove nella sua versione originale è stato pubblicato sul sito Direttanews.it.

Fonte: Terremoto, l’Italia trema: scosse nelle scorse ore, ecco dove – Leggi tutto qui