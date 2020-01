Continuano le gaffe di Amadeus che non riesce ad uscire dal vortice di polemiche che lo hanno visto protagonista negli ultimi giorni. “Sessista io?” Ha dichiarato ai microfoni del Corriere de Corsaro “Assolutamente no, fosse per me le donne potrebbero anche votare”

Fonte: Amadeus: “Non sono sessista, per me le donne potrebbero anche votare” sul Corriere del Corsaro